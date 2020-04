6ix9ine : un inédit fuite sur le Net !

Inédit ou chute de studio ?

Depuis sa sortie de prison, on a surtout parlé de 6ix9ine pour ses frasques sur Internet ou ses somptueuses dépenses mais pas beaucoup pour sa musique. La semaine dernière, il a demandé à la justice de pouvoir tourner des clips dans le jardin de sa propriété preuve que quelque chose se trame tout de même. Et puis, on savait que, par contrat, il doit rendre deux albums, l'un en anglais et l'autre en espagnol pour le label 10K Projects. Ses avocats avaient aussi expliqué qu'ils se renseignaient pour construire un studio dans sa maison. Depuis, rien... Jusqu'à aujourd'hui et la fuite d'un titre inédit, "Bently" qui a fait surface sur Internet.

Tekashi a repris son rôle de troll (pas celui de papa) mais encore celui de roi autoproclamé de New York. Et on ne sait pas si le leak qui a eu lieu ce week-end concerne une nouveauté ou un morceau plus ancien qu'on n'aurait jamais entendu. Surtout, on ne sait pas du tout comment cette musique a pu apparaître sur le Net. Car même s'il ne s'agit que de dix secondes de musique, ce sont les premières mesures d'un titre de 6ix9ine depuis sa sortie de prison.