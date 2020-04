Post Malone annonce son nouvel album

Post n'a pas perdu de temps pendant le confinement.

On l'a cru un temps dépressif ou pas très bien dans sa peau et on s'est dit que rester enfermé avec lui-même allait peut-être être une épreuve pour le rappeur au visage tatoué. Ceci dit, il avait déjà annoncé qu'il sortirait de quarantaine avec un album et il semble qu'il soit en passe de tenir parole. C'est en tout cas ce qu'il a expliqué lors d'un show en direct pour récolter des fonds pour l'OMS en vu de lutter contre la pandémie de coronavirus.

Vendredi alors qu'il rejouait des tubes de Nirvana comme "Heart-Shaped Box", "Lithium", "Come as You Are" et "In Bloom" avec Brian Lee, Nick Mack et Travis Barker de Blink-182, Post a donné des informations sur son prochain album.

"J'ai vraiment fait ce nouvel album pour vous tous. Je suis très excité", a-t-il expliqué alors que tout le monde faisait une pause durant le set. "J'essaie de le sortir dès que je peux. Je suis vraiment fier de la musique que l'on a fait. Je m'amuse beaucoup et je suis vraiment excité de vous proposer quelque chose de nouveau."