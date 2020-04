Quand Biggie pensait que Jay-Z était plus fort que lui...

Dans un live avec Smoke DZA, Lil Cease a raconté une anecdote très étonnante à propos de The Notorious B.I.G. Cease, qui a été membre de Junior M.A.F.I.A., est aussi le cousin de Biggie. Il a révélé au cours de cet entretien que Biggie a toujours pensé que Jay-Z lui était supérieur en tant que MC...

Cette période de confinement et les live Instagram qui font avec sont propices aux révélations historiques. Après Eminem qui pensait pouvoir dunker sur Michael Jordan, voilà qu'on apprend que Biggie pensait que Jay-Z était meilleur rappeur que lui ! Lil Cease qui fait cette révélation l'a en effet expliqué à Smoke DZA.

"Une fois que Big l'a rencontré au Palladium, ils se sont liés d'amitié parce qu'ils se respectaient en tant qu'hommes et se respectaient en tant qu'artistes. Big n'avait pas peur de le dire : il pensait que Jay-Z était plus 'dope' que lui. Big avait l'habitude de dire : "Yo, il est meilleur que moi'. Et quand Jay-Z a eu cette phrase dans 'Dead Presidents', '‘Niggas take a freeze off my kneecap, niggas believe that ?’ Biggie a reconnu : 'il m'a eu'.