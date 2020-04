Sniper vs Fonky Famiy : la battle historique et déjà classique !

Aketo, Tunisiano et Sat ont marqué l'histoire.

Aketo, Tunisiano et Sat ont signé un grand moment de l'histoire du rap français hier soir avec la battle de hits entre Sniper et la Fonky Family pour une vidéo qui va rester dans les annales. D'un côté Sat de la FF, de l'autre Aketo et Tunisiano, sur le modèle de ce qui se fait aux Etats-Unis comme la battle sur Instagram Live entre RZA et DJ Premier ou surtout celle entre Teddy Riley et Babyface. Ça n'avait jamais été fait en France, l'erreur est réparée, et de quelle manière !

Même confinés, et leurs récents partages nous ont montré qu'ils n'étaient pas ensemble, Aketo et Tunisiano se sont retrouvés. Pour affronter Sat et les énormes tubes de FF, ils n'étaient pas trop de deux. Le Marseillais, de son côté, était seul mais avait pris le soin d'enfiler un maillot de l'OM pour rappeler qu'un classico, ça se gagne sur tous les terrains. Cerise sur les gâteaux, les rappeurs ne sont pas contentés de balancer des titres, ils ont aussi freestylé et fait du live dans les lives comme vous pouvez le voir dans cet extrait.

Ce qu'on y voit, aussi, c'est le plaisir qu'on pris les MC à faire cette battle et surtout à quel point, ils se respectent et connaissent leurs carrières respectives, Aketo et Tunisiano n'hésitant pas à vibrer comme des fans quand Sat balance le son et inversement. L'esprit qui régnait durant cette battle était plutôt celui du partage et du plaisir plus que celui de la compétition. Le rap français en est sorti grandi surtout que beaucoup d'autres rappeurs se sont connectés sur le live durant son déroulement.

Et les classiques se sont ecnhainés toute la soirée pour le plus grand plaisir de tous. Les très nombreux spectateurs évidemment mais aussi et surtout les protagonistes ! Et preuve de l'importance pour le rap français, les artistes étaient très nombreux à suivre cet événement, on a vu passer DJ Snake, Sam's, Youssoupha, Ol'Kainry, Sneazzy, Malik Bentalha Djibril Cissé, Demi Portion, Florian Thauvin, Soso Maness, l'Algérino et beaucoup d'autres !