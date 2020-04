Médine confirme "Grand Paris 2"

Se pose alors la question du casting pour, une nouvelle fois, représenter les banlieues. Et Médine y avait déjà pensé début mars quand il avait directement posé la question sur Twitter.

???? Médine nous a confirmé dans le #MidiMinuitLive que « Grand Paris 2 » sera sur son prochain album ! Il espère sortir son album avant la fin de l’année. pic.twitter.com/4mksnNGNOQ — Midi/Minuit ???? (@midiminuit__) April 22, 2020

Dans les réponses, on trouvait notamment Booba, Nekfeu, Alpha Wann, Maes, S.Pri Noir etc. Mais c'était plus le souhait des internautes qu'une véritable liste puisqu'il y avait aussi RK, Larry, Dinos, Koba LaD, Leto, Da Uzi, 13 Block etc... En gros tout le rap français ou presque. Ceci dit, cela a dû donner des pistes de réflexion à Médine pour faire son choix. Vivement que le morceau sorte !

On ne peut s'empêcher du coup de réécouter la première version de "Grand Paris" !