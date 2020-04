Rap Confinement : l'EP surprise de Lujipeka

Plutôt de se morfondre, Lujipeka a carrément sorti un projet !

Gianni, GLK, S.Pri Noir, Benab, Sean, Suite de notre série Rap Confinement avec Lujipeka qui a décalé la sortie de son EP prévu en mars au mois de mai mais qui ne s'arrête pas pour autant. Il en a même profité pour sortir un EP surprise. Ceci dit comme ses camarades Hatik Lestin et Zed Yun Pavarotti , il a hâte que ça se termine pour reprendre une activité normale.

Comment travailles-tu durant le confinement ?

J’ai toujours principalement taffé chez moi donc je ne suis pas trop bloqué. Tout mon matos est à la maison, je m’enregistre, je fais quelques prods ou je taffe sur celles qu’on m’envoie, j’ai créé un mail exprès pour ça : Prodpourluj@gmail.com comme ça les gens qui font du son parmi ceux qui me suivent peuvent m’envoyer des trucs. Ce n'est pas la première fois que je m’adresse directement à ma communauté pour ça et ça a déjà donné de belles connexions.

Est-ce que cela freine tes activités ?

Oui quand même, mon EP "L.U.J.I." devait sortir 27 Mars, à cause de tout ça on a dû reporter la sortie au 15 Mai et décaler la tournée qui devait suivre. J’avais vraiment hâte de partir en tournée, on était en pleine période de répétitions et tout s’est stoppé net quelques jours avant la première date. Pareil pour tout ce qui allait entourer la sortie de cet EP, ça a mis quelques projets de clips (et autres petites dingueries) en suspend… Mais bon rien n’est annulé, tout n’est que partie remise.

Comment fais-tu pour y remédier ?

Dès le début du confinement j’ai annoncé que j’allais envoyer un petit EP surprise qui s’appellerait "P.E.K.A" et je me suis donné 7 jours pour le faire et le sortir. Tous les soirs, je faisais suivre l’avancée du projet à travers des lives Instagram en appelant en direct des potes producteurs comme Osha, Junior ou Seezy. C’était intense de terminer 5 morceaux en si peu de temps mais c’était une bonne expérience et j’ai eu plein de bons retours sur cet EP…! Au final, ce sont des morceaux qui n’auraient jamais vu le jour sans tout ça et je trouvais qu’il me manquait quelques sons pour compléter mon set en concert donc c’est nickel.

Quelles solutions as-tu trouver pour travailler avec ton équipe ?

On peut préparer nos plans diaboliques directement depuis Facetime donc pas de soucis.

Sens-tu un ralentissement de ton activité ou es-tu toujours aussi dynamique ?

Pour l’instant, je suis dans une bonne dynamique, je fais plein de trucs que je n'ai pas le temps de faire d’habitude, globalement je kiffe bien. Et je ne peux pas dire que ça ralentit mon activité comme j’ai du coup sorti un projet surprise, j’ai aussi lancé les premières pièces de mon merch, des vêtements sur lesquels on bossait depuis quelques semaines donc ça fait plaisir que ça soit enfin dispo, j’ai même fait une choré sur Tiktok donc tu vois rien ne nous arrête !

Tu as sans doute plus de temps, à quoi l'utilises-tu (écriture par exemple ?)

Je joue à Warzone, je fais des pompes, j’essaye d’apprendre mes morceaux à la guitare, j’écoute pas mal de musique (en ce moment surtout Kendrick et Tame Impala), j’ai aussi maté un docu Netflix sur un psychopathe américain qui gère un genre de zoo illégal... Bref que du lourd. Sinon je prépare aussi la suite musicalement, je profite du temps pour tester de nouvelles manières de faire, j’écris sans musique, je cherche des nouveaux thèmes à aborder... J’ai envoyé des demandes assez précises aux producteurs avec qui j’ai l’habitude de travailler, j’ai vraiment envie de faire quelque chose de différent, j’attends d’entendre ce qu’ils vont me concocter.

Propos recueillis par Grégory Curot.