6ix9ine a demandé à pouvoir tourner des clips

Le retour musical de 6ix9ine se précise.

Maintenant que 6ix9ine est sorti de prison et a de nouveau le droit de faire de la musique, il a demandé l'autorisation à la justice de pouvoir sortir de sa demeure afin de pouvoir tourner un clip au sein de la résidence dans laquelle il est assigné. C'est peut-être pour cela qu'il a dépensé des milliers de dollars en voitures et bijoux ? Son retour musical précise donc alors qu'il a deux albums à faire pour le label 10K Projects, l'un en anglais et l'autre en espagnol selon un contrat estimé à 10 millions de dollars.



Dans des documents obtenus par XXL, le rappeur de Brooklyn, qui purge le reste de sa peine de prison à domicile après avoir obtenu une libération anticipée en raison de l'épidémie de coronavirus, a demandé au juge de l'autoriser à faire un clip vidéo dans son jardin.

Plus exactement, la requête déposée par son avocat, Lance Lazzaro, demande à la justice de laisse 6ix9ine "passer jusqu'à deux heures dans sa cour, une fois par semaine, à des fins de travail uniquement". Lazzarro a précisé que l'agent de probation de Tekashi était au courant de cette demande et n'a fait aucune objection quant à son application.

Libéré le 2 avril 2020, avec l'obligation de porter un bracelet électronique, en raison de son asthme et de la pandémie de coronavirus qui sévissait dans le système carcéral, 6ix9ine a été autorisé à refaire de la musique et à retourner sur les réseaux sociaux, ce qu'il ne s'est pas privé de faire. Mais cette demande montre qu'il est réellement sur le chemin d'un retour musical. On a hâte de voir ça quand même...