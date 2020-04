Travis Scott : 12 millions de joueurs ont regardé son concert sur Fortnite

Travis Scott a présenté un inédit avec Kid Cudi.

Alors que la mode du confinement met clairement en valeur les Instagram Live et les battles de hits, Travis Scott a proposé quelque chose de nouveau avec un concert sur le jeu le plus en vue de la planète en ce moment : Fortnite. Et pour son premier concert virtuel, le rappeur de Houston a battu un record puisqu'il a réuni selon les organisateurs plus de 12,3 millions de spectateurs. Pour mémoire, Marshmello, un pionnier en la matière, n'en avait réuni "que" 10,7 millions...

Travis Scott est au coeur d'une collaboration "Astronomical" avec le jeu de battle royale d'Epic Games. Le rappeur a rejoint Fortnite sous forme de Ninja de la série Icon et y a donné son premier concert durant la nuit. Les joueurs peuvent aussi gagner des skins, des emotes et des tenues mais cela a surtout été l'occasion de découvrir un titre inédit de Travis Scott, un featuring avec Kid Cudi, "The Scotts" qui annoncerait d'ailleurs un projet commun entre les deux artistes.

Hier soir, à 19h heure US, Travis Scott ou plus exactement son personnage dans le jeu a donné donné le premier des cinq shows prévus. Il était placé en surplomb de la map et enchaînait les danses et les chorégraphies au son de ses plus grands tubes comme "Sicko Mode", "Highest in The Room", "Goosebumps" le tout agrémenté d'animations folles et de changement de décor digne d'un spectacle à très gros budget. Le Washington Post a d'ailleurs qualifié la prestation comme "une expérience live mémorable".

Si jamais vous voulez voir les prochains shows en direct, voici les dates et les horaires :

24 avril – Europe & Moyen-Orient - 10 heures EDT (16h en France)

25 avril - Asie & Océanie - Minuit EDT (6h du matin en France)

25 avril - Europe & Moyen-Orient - 11 heures EDT (17 heures en France)

25 avril - Amérique du Nord et du Sud - 18 heures EDT (minuit en France)

Et si jamais la vidéo vous suffit, voici le concert donné par Travis Scott dans Fornite hier soir.