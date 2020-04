YoungBoy NBA, Roméo Elvis, Wiz Khalifa : les sorties de la semaine

Voici les sorties de disques de ce vendredi 24 avril.

Cette semaine, c'est beaucoup plus dense du côté de nos amis américains qu'en rap français où il semble que l'épidémie de coronavirus ait eu raison des velléités de sorties des artistes.

YOUNGBOY NBA - "38 BABY 2"

Si on en croit NBA lui-même, cela devrait être son dernier projet avant un bon moment. Le rappeur qui est dans une très mauvaise passe en ce moment, veut prendre le temps que la situation s'améliore avant de refaire de la musique. Sur ce projet, on trouve des featurings de qualité comme DaBaby et une apparition de sa... maman !

WIZ KHALIFA - "THE SAGA OF WIZ KHALIFA"

En réalité, ce projet est déjà sorti. Il était disponible dès le 20/04 pour la fête des amateurs de fumette. On y trouve de beaux feats avec les apparitions de Tyga, Megan Thee Stallion, Quavo, Mustard, Ty Dolla $ign notamment.

LIL GOTIT - "HOOD BABY 2"

Teasé depuis l'été dernier, le nouveau projet de Lil Gotit est enfin sorti. Il contient 18 titres et les participations de Gunna, Lil Keed et Future.

ASHER ROTH - "FLOWERS ON THE WEEKEND"

C'est le grand retour d'Asher Roth pour son premier projet depuis 2014 ! L'album de 12 titres est entièrement produit par Rob Deckhart aka Rob Devious et il comprend des collaborations avec Lil Yachty, Buddy, lojii, Joyce Wrice, Gaby Duran et CJ Smith.



SKYZOO - "THE BLUEST NOTE STATION"

Le rappeur de New York Skyzoo qui multiplie les projets a cette fois fait équipe avec un groupe de jazz italien, Dumbo Station, pour cet EP de six titres qui prend la suite de son album "Retropolitan" avec Pete Rock.

JACKBOY - JACKBOY

Jackboy est un artiste signé sur le label de Kodak Black, Sniper Gang, et son projet comprend des collaborations avec le rappeur emprisonné mais aussi YFN Lucci, Casanova et Blac Youngsta, entre autres.

K CAMP - "KISS 5"

K Camp cherche à capitaliser sur le succès de son single "Lottery" avec cette sortie. Dans ce projet de 15 titres, on retrouve également Wale, Ari Lennox, 6LACK, Tink, Fabo.



ROMEO ELVIS - "MAISON"

Avec cet EP, Roméo Elvis revient à quelque chose de plus rap que ce que l'on pouvait trouver dans son album "Chocolat". C'est pour lui une façon de faire patienter ses fans en attendant la sortie de son prochain album.