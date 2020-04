Rap Confinement : Sean veut "prendre de l'avance"

Le rappeur a sorti sa mixtape "A moitié loup" durant le confinement.

S.Pri Noir a sorti une mixtape "A moitié loup" alors que la France était à l'arrêt.

Comment travailles-tu pendant ce confinement ?

Je suis allé prendre tout le matériel du studio pour l’installer dans ma chambre. Ça me fait un bon home studio, c’est carré. Je fais aussi toute la promo de ma mixtape "À Moitié Loup" de ma chambre, c’est assez spécial comme expérience.

Est-ce que cela freine tes activités ? Comment fais-tu pour y remédier ?

À mon échelle, ça me freine pas forcément vu que les gens sont quand même beaucoup sur leurs télephones pendant le confinement. On a eu la chance de pouvoir clipper les sons du projet juste avant. Je continue à enregistrer de ma chambre, donc on perd pas trop de temps. Pour la promo, c’est sur qu’il y a plus de freins.. On a moins d’opportunités, moins de visibilité qu’en temps normal. Surtout pour un premier projet c’est assez difficile, on essaie de se débrouiller avec les réseaux sociaux.

Quelles solutions as-tu trouver pour travailler avec ton équipe ?

On se facetime, WhatsApp fort !!

Sens-tu un ralentissement de ton activité ou es-tu toujours aussi dynamique ?

Perso, je suis toujours dynamique sachant que je suis en pleine promo. Après c’est sûr qu’il y a des jours qui rappellent les vacances mais en général, j’essaie d’être présent un maximum et de garder un certain rythme de travail.

Tu as sans doute plus de temps, à quoi l’utilise-tu ?

J’écris beaucoup, les producteurs sont chauds en ce moment. Je reçois énormément de pépites par mail. On essaie aussi de finir le prochain projet. On pense aux clips, aux lives aussi... On profite de cette pause pour prendre de l’avance.

Propos recueillis par Grégory Curot