Sniper créé le #PanameAllStarzChallenge !

Vous aussi, kickez avec Aketo et Tunisiano !

Après avoir remixé leur tube "Gravé dans la roche", bien qu'ils soient séparés, Aketo et Tunisiano du groupe Sniper ont lancé sur les réseaux sociaux le #PanameAllStarzChallenge. Le concept est simple, sur la prod du morceau "Paname All Starz" paru en 2003 sur l'album "Gravé dans la roche" qui réunissait entre autres, Sinik, Diams, Salif, Zoxea, Sniper, Tandem, 113, Haroun ou encore L'Skadrille, les rappeurs, connus ou non, sont invités à poser leur couplet. Pour cela, les deux rappeurs ont même créé un compte Instagram spécial.

Même éloignés, même confinés, Aketo et Tunisiano de Sniper ne chôment pas. Pour passer le temps et proposer un challenge rap à leurs fans, ils ont donc lancé le #PanameAllStarzChallenge. Et ils ont été les premiers à s'y mettre. Aketo a refait un couplet pour lancer la machine !

Alban Ivanov kicke aussi !

Mais le plus réussi pour le moment, c'est quand même le couplet de Sako des Chiens de paille.