Lacrim et Maes : bientôt le feat ?

Les deux artistes ont été filmés ensemble en studio.

Cela fait plusieurs fois qu'on pense et qu'on dit que quand le confinement sera derrière nous et qu'on pourra reprendre une activité "normale", il y a des chances pour que l'on soit surpris par la qualité et la lourdeur de ce qui va nous être proposés artistiquement en général et dans le rap en particulier. Un exemple ? Ce matin, on a vu passer une vidéo sur une story Instagram montrant Lacrim et Maes dans le même studio, sans doute pour y enregistrer un feat. Pourquoi pas pour le quatrième volume de la mixtape de Lacrim, "Ripro" ?

Toujours est-il que sur son compte Instagram, Lacrim qui a reposté la vidéo, a confirmé que le son serait bientôt disponible !