Niro écrit un scénario

Le rappeur de Blois se lance dans une nouvelle aventure.

Niro est dans l'actualité car il vient de participer à l'EP surprise d'Alonzo mais surtout parce qu'il continue de défendre son projet "Stupéfiant". Ce qui a réellement stupéfé les internautes aujourd'hui, c'est la nouvelle expliquant que le rappeur de Blois était en train d'écrire le scénario d'une série ! Vous avez bien lu. S'il combine sa qualité de plume pour les dialogues et sa connaissance de la rue pour l'intrigue, ça devrait valoir le détour !

Niro est souvent au centre des débats. Sous-estimé pour les uns, c'est un génie pour les autres. Il a souvent du mal à plaire à tout le monde et il y a rarement de juste milieu le concernant. Mais quand l'information du jour est qu'il écrit une série, on ne peut qu'applaudir. Quand on voit le succès de "Validé" qui prouve que quand on connaît son sujet, on réussit quelque chose de bien, on est en droit de penser que Niro va réussir son projet également puisqu'il s'agira sans doute de rue et de règlements de compte douteux puisque le narrateur de sa fiction sera un 357 Magnum, une belle originalité.