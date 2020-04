Babyface et Teddy Riley ont marqué l'histoire !

Leur battle sur Instagram est déjà un morceau d'anthologie !

C'était certainement LA battle la plus attendue sur Instagram Live. Les deux légendes, Babyface et Teddy Riley, ont fait le show après un premier essai gâché par des problèmes techniques et de connexion ce qui avait engendré beaucoup de frustration et de mèmes de la part des spectateurs qui étaient plus de 400 000 à être connectés et à attendre ! Mais cette nuit, "le duel" a eu lieu et a été mémorable ! Il a attiré plus de 3 millions de personnes en audience cumulée !

Teddy Riley et Babyface "s'affrontaient" dans le cadre des Versuz, ces battles musicales inaugurées par Timbaland et Swizz Beatz sur Instagram Live. Babyface avait été clair dès le début, il s'agissait surtout de célébrer la musique noire et qu'elle ait lieu le 20 avril - journée mondiale des fumeurs de weed - n'en était que plus symbolique. Avant même le début du show, ils étaient plus de 500 000 fans qui attendaient le début de cette confrontation amicale, battant ainsi le record détenu par Tory Lanez et Drake. Des stars se sont évidemment jointes au très nombreux public et on a vu y apparaître les noms de Scott Storch, Diddy, Pusha T, Common, Busta Rhymes, 2 Chainz, Tamar Braxton, Mariah Carey, Raekwon, Fat Joe, Boosie Badazz, Snoop Dogg, Brandy, Ludacris, Ashanti, Keyshia Cole, Charlamagne Tha God, Anthony Anderson, Chris Tucker… et bien d’autres encore.

Il faut dire que les deux tracklists étaient plus qu'alléchantes !

Hits Battle: Teddy Riley vs. Babyface Tracklist: pic.twitter.com/bpLtMc44Lp — Shi (@ImALittleBitShi) April 21, 2020 On vous propose deux façons de revivre l'événement, soit en vidéo :

Soit via la playlist spécialement créée sur Spotify.

Et durant ce live, Dr. Dre a émis l'idée qu'il fasse une battle avec Diddy ! Finalement, il y a quand même du bon dans ce confinement !