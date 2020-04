Alonzo vous offre un pack de 6 !

Alonz' a mis en ligne six titres inédits et gratuits.

C'est la surprise de la nuit. Le rappeur marseillais Alonzo a mis cette nuit en ligne six titres inédits et entièrement gratuits.

Alonzo prend la lutte contre la pandémie de coronavirus à bras le corps. Après avoir annoncé qu'il donnerait 30 000 euros à la fondation de Marseille et demandé à sa communauté de faire une geste en fonction des moyens de chacun, le capo dei capi va plus loin en offrant cette fois six titres inédits gratuits. Une sorte de playlist/mini EP qui s'appelle "Pack de 6" et qui contient notamment un featuring avec Niro et un autre avec Leto.

L'annonce a été faite dimanche sur Twitter mais restait sibylline pour beaucoup d'entre nous.