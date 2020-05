Alaclair Ensemble balancent leur spleen avec le titre "QDBV" !

Découvrez le nouveau titre "QDBV" de Alaclair Ensemble !

Alaclair Ensemble est un collectif de hip-hop canadien composé de Maybe Watson, Vlooper, KNLO, Claude Bégin, Robert Nelson, Eman et Mash. Grâce à leur originalité et ingéniosité, ils proposent un rap "éclaté" auquel ils allient une technicité sans failles. Le collectif, formé de plusieurs entités, est une véritable ruche de créativité.

Alaclair Ensemble, le collectif le plus surprenant du rap québécois, revient avec son nouveau titre "QDBV". Ici, le morceau "QDBV" traite de plusieurs sujets, dont celui du confinement, mais également celui des bouleversements écologiques. Un sujet qui fait écho au titre "Mets Du Respect Dans Ton Bac", que les artistes avaient produit en collaboration avec la ville de Laval, dans le but de sensibiliser sa population au tri et au recyclage.

Mais le collectif nous parle avant tout de leur vision du confinement avec "QDBV" : entre spleen, méditation, et verres de vin pour se détendre, Alaclair dresse un panorama dont nous sommes actuellement tous témoins "Sittin' on the couch, j'reste focus". Ensemble, ils rappent également la façon dont la nature reprend ses droits durant notre absence "La vie sauvage est back comme un phoque sur l'autoroute". Avec "QDBV", Alaclair propose des sonorités dont eux seuls ont le secret, ils jonglent avec aisance entre les langues françaises et anglaises, inventent des rimes inédites et des rythmiques internes inégalées.

Le titre "QDBV" de Alaclair Ensemble est disponible sur toutes les plateformes de streaming ici.