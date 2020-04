Rap confinement : Gianni fait avec et avance

Sa mixtape "23 : bilan de vie" vient de sortir

Gianni vient de sortir la mixtape "23 : bilan de vie" aujourd'hui dans une situation pourtant pas favorable. Alors, on s'est demandé comment il travaillait durant cette période où tout le monde est confiné. C'est le deuxième épisode de notre série Rap confinement. Dans la précédente, Hatik trouvait un intérêt dans la quarantaine. Qu'en pense Gianni ?

Comment travailles-tu durant le confinement ?

J’écoute pas mal de prod, même si j’ai mon projet qui sort, on prépare déjà la suite. J’essaie déjà de me projeter sur la direction que va prendre le prochain projet et dans quel univers je vais pouvoir m’exprimer.

Est-ce que cela freine tes activités ?

Étant en pleine sortie de projet, la quarantaine n’a pas été une super nouvelle mais on s’adapte. La santé avant tout. On adapte la promo et on repousse les tournages. Le déconfinement arrive bientôt, on pourra progressivement reprendre nos activités.

Comment fais-tu pour y remédier ?

Pour la promo, on fait des confcall avec les médias, et pour la partie studio, on met en stand by, pareil pour les clips.

Quelles solutions as-tu trouvé pour travailler avec ton équipe ?

Je reçois des prods, j’ai quand même de quoi maquetter chez moi. Ensuite pour la promo de la mixtape, on essaie de tout orienter via les appels donc l’équipe me dit quel media veut faire un call, on cale l’heure et on fait.

Sens-tu un ralentissement de ton activité ou es-tu toujours aussi dynamique ?

Il y a quand même un ralentissement mais on fait avec, on s’adapte.

Tu as sans doute plus de temps, à quoi l'utilise-tu ?

Je n'écris pas non plus H-24, je m’occupe comme tout le monde je pense, je regarde des séries, des films etc…

Propos recueillis par Grégory Curot