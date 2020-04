DaBaby, S. Pri Noir, Leto : les sorties de la semaine

Voici les sorties de disques de ce vendredi 17 avril.

Le menu est un peu plus consistant et réjouissant que la semaine précédente puisqu'il est truffé de surprises. On attendait DaBaby mais seulement depuis le début de la semaine, Leto a avancé lui aussi la sortie de son projet tandis qu'YL sort une mixtape qui n'était pas forcément prévue. Au final, cela donne une sélection qui vous apportera tout ce dont vous avez besoin comme sons pour bien passer une nouvelle semaine de confinement.

DABABY - "BLAME IT ON BABY"

Une semaine de teasing, seulement sept mois depuis "Kirk", une liste d'invités prestigieux longue comme le bras et voilà déjà le troisième album de DaBaby. Un projet court d'un peu plus de 30 minutes et mais intense et surtout, certainement sorti beaucoup plus rapidement que prévu pour donner de la chaleur à un public confiné.

TECH-N9NE - "ENTERFEAR"

Le rappeur vétéran Tech-N9ne ne compte plus les sorties. Voici encore un nouvel album de 19 pistes alors qu'il avait déjà sorti un EP en novembre 2019. On retrouve sur ce projet Krizz Kaliko, Flatbush Zombies, King Iso, Navé Monjo alors que la majorité de prods sont signées par Michael "Seven" Summers.

WESTSIDE GUNN - "PRAY FOR PARIS"

Les MC de Griselda sont en feu actuellement. Alors que Conway vient tout juste de sortir un EP en collaboration avec The Alchemist, c'est cette fois au tour de son frère de balancer un projet tout aussi qualitatif et sur lequel on remarque la qualité des producteurs avec la présence de DJ Premier, Alchemist, Tyler, The Creator, DJ Muggs, Daringer et Camoflauge Monk. Sur les titres, on retrouve la famille, Conway et Benny The Butcher évidemment, mais aussi Freddie Gibbs, Roc Marciano, Joey Bada$$.

DVSN - "A MUSE IN HER FEELINGS"

Pour leur premier projet depuis 2017, Daniel Daley et Nineteen85’s nous proposent 16 titres avec des featurings prestigieux comme Future, PARTYNEXTDOOR, Summer Walker, Ty Dolla $ign et Snoh Aalegra. Le duo cornaqué par le label de Drake, OVO Sound, signe un retour remarqué.

FREDO BANG - "MOST HATED"

Le rappeur natif de Bâton Rouge signé chez Def Jam, Fredo Bang vient de sortir son projet après l'avoir teasé avec un single qui donnait une bonne idée de ce que l'on allait y retrouver. 12 titres avec des feats de Lil Baby, Moneybagg Yo et Tee Grizzley, entre autres.

S.PRI NOIR - "ETAT D'ESPRIT"

C'est sans doute l'album de rap français le plus attendu du jour. Le teasing du retour de S.Pri Noir aux affaires a été remarquable surfant sur une comparaison entre le rappeur et un agent secret. Un projet qui marque son grand retour à la musique. Pour fêter ça, le rappeur s'est fait plaisir et s'est très bien entouré avec des featurings de 4Keus, Alonzo, Lefa, Dadju, Leto, Alpha Wann, Sneazzy, Laylow et Lyna Mahyem.

LETO - "VIRUS : AVANT L'ALBUM"

Leto est un rappeur qui compte parmi les plus dynamiques du moment et qui profite d'un très gros buzz pour sortir un EP sur lequel apparaissent aussi Ninho, PLK et un des rappeurs de 13 Block, Zed. Cinq titres seulement mais qui suffisent pour nous mettre l'eau à la bouche en attendant un album en bonne et due forme.

AERO - "PROLOGUE"

A l'instar de son compère du groupe PSO Thug, Leto, Aero sort lui aussi un EP, "Prologue" qui vient aussi avant l'album. Les deux camarades suivent donc la même voie mais Aero balance, lui, six titres sur lesquels il invite Cheu-B et Leto, évidemment.

YL - "VAILLANTS"

Cette mixtape d'YL n'était pas forcément prévue au programme non plus. Mais il donnera de quoi patienter avant l'album qui arrivera plus tard, situation oblige. Mais le rappeur marseillais ne voulait pas laisser tomber ses "Vaillants" alors il a lancé une mixtape de 12 titres, sans feats. Juste pour le plaisir.