Producers Champions League : la compétition de beatmaking

Elle regroupe les plus producteurs français !

Alors que les amateurs de ballon rond devront attendre encore un bon moment avant de retrouver la joie des soirées football, qu'ils se consolent, la Champions League est de retour sur Instagram. Bon, ok, ce n'est pas vraiment du foot mais c'est une compétition qui concentre tout de même les meilleurs puisqu'il s'agit de la Producers Champions League lancée à l'initiative du beatmaker Ghost Killer Track et qui se déroule en live sur sa page Instagram. Le but est simple : être le meilleur !

Ghost Killer Track ouvre donc son compte Instagram chaque jour aux participants de la compétition, "copiée" sur la Ligue des Champions de football avec tours de qualification etc. Les producteurs s'affrontent en duel sur trois rounds. L'idée, c'est de balancer trois prods, l'une après l'autre et celui qui remporte le plus de suffrages passe au tour suivant. Ce système a déjà donné des oppositions inédites comme Junior Alaprod face à Vladimir Cauchemar ou Phazz contre Noxious !

Il faut dire que le "casting" est plutôt alléchant puisque on y retrouve : Pprod, Cash money ap, Croisade, Some-1ne, 2k , Mufasa, Vladimir Cauchemar, Junior Alaprod, Dsonthekey, Binks Beatz, Twenty9 , Dzlb412, DST, Seezy, Cosmo, Voluptyk, Rjacks & Masta, Skuna Boi, Shabz beatz, Tommy, Dioscures, Ambitious, Cello Prod, Stu Music, Pandrezz, H8mkrz, Remed, Fleetzy, Lawiis, Rayane beats, Serklelabo, Dsonthebeat, Josh, L0x0n, Berry, Yahia, Todiefor, Bloody, KCIV, Yanis Wade, Triple N beat, Chichi 2031, Guapo du Soleil, Marlin, Unfazzed, SHK, Boumidjal, Bgrz, Heezylee, Wizman, Benjay, Diabi, IBØ, RDS, Phazz, Noxious, Richie Beats, Noxious, Ponko, Freaky, Katrina Squad.

L’initiative est collective et cette solidarité est assez rare pour être soulignée. Et puis, c'est une belle façon de mettre en avant les producteurs français pas toujours aussi bien considérés que leurs homologues américains.