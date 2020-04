Pop Smoke : un documentaire en cours de réalisation

Pop Smoke est mort le 19 février dernier, assassiné à Los Angeles. Il n'avait que 21 ans mais déjà une histoire riche. Elle sera bientôt racontée dans un documentaire en cours de préparation tandis que 50 Cent en personne travaille sur un album posthume du rappeur de Brooklyn.

On apprend qu'un documentaire est en préparation via Complex qui a interviewé Steven Victor, A&R chez Def Jam, qui a géré Pop Smoke. "Je travaille vraiment dur sur les deux projets" a-t-il confirmé. "Et aussi sur la fondation Pop Smoke."

Le projet de documentaire existait déjà du vivant de Pop Smoke puisque le rappeur new-yorkais avait lui-même évoqué cette possibilité lors d'une interview donnée avant sa mort alors que des rappeurs étaient visés par la justice, notamment en Angleterre qui avait pris des dispositions législatives contre les rappeurs qui faisaient de la drill music.

"Je vais sortir un film ou un documentaire. Je vais faire quelque chose à propos de moi pour expliquez où je vivais, où j'étais et pourquoi les gens me regardent comme ils le font. Je vais montrer pourquoi ils le font comme ça et ce qu'ils n'aiment pas et on verra si vous aurez les mêmes commentaires qu'eux. On verra si vous voudriez que je sois bannie et que je ne fasse plus de musique. Je doute que vous le fassiez. Toute cette bonne musique enregistrée, vous voulez vraiment la mettre en attente ? Vous ne voulez pas que les gens l'entendent ?"