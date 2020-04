Sadek : un concours et un nouvel album

Il est loin le temps où Sadek envisageait la fin de sa carrière musicale. Depuis sa sortie de détention, le rappeur de Neuilly-Plaisance semble boulimique de travail. Après avoir balancé un inédit sur Instagram et annoncé la création de son label ainsi que la première signature de ce dernier, Sadek vient de confirmer qu'il travailler sur un nouvel album "Aimons-nous vivants" et qu'il fourmillait d'autres projets !

Sadek a un nouveau credo : ne plus perdre de temps. Depuis sa libération, le rappeur de Seine-Saint-Denis mutliplie les annonces aussi fortes les unes que les autres. Hier, alors qu'il discutait lors d'une live sur Instagram avec le journaliste Mehdi Maïzi, il a confirmé contre attente qu'il travaillait sur un nouvel album "Aimez-nous vivants". Sadek s'est pour l'instant réservé la surprise quant à la date de sortie puisqu'il a dit attendre la fin du confinement en France pour l'annoncer.

Mais, il ne s'est pas arrêté là. Durant la même conversation, il a aussi annoncé qu'il allait lancer un concours sur ses réseaux sociaux pour dénicher les talents du futur. Le gagant sera invité à faire un feat sur son album.

La famille on lance un concours Pour

Etre sur l’ album de Sadek « Aimons nous vivants » tout le monde peut participer , envoyez votre meilleur freestyle vidéo sur l’instru de @yanndakta et @RednoseOfficiel à aimonsnousconcours@gmail.com dimanche on donne les 12 présélectionnés pic.twitter.com/R3WYV5uI5H — Lebara music (@LebaraMusic) April 15, 2020

Il a mis en ligne une prod façonnée par Yann Dakta & Rednose et donné une adresse mail. Ceux qui se sentent chauds peuvent envoyer leur prestation puis Sadek et son équipe feront leur sélection, à suivre dimanche. Alors préparez vos rimes le splus chaudes, votre flow le plus technique et à vous de jouer !