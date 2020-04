DaBaby annonce "Blame It On Baby", un album surprise

Une bonne nouvelle.

Fort du succès de son deuxième album, "Kirk", DaBaby a décidé de ne pas laisser la pression retomber et a annoncé sur Instagram son nouveau projet "Blame It On Baby" qui sortira ce vendredi 20 avril.

DaBaby n'a pas pris le temps de déployer une stratégie compliquée pour son troisième album. Un peu de teasing sur Twitter, un post Instagram et c'était réglé. Pas de clips, pas d'interviews, rien. Tellement rien qu'il n'y avait même aucune rumeur ou quelque chose qui aurait pu nous laisser croire que... Simple, direct, net et précis.

C'est donc ce vendredi 20 avril que sortira "Blame It On Baby", son nouveau projet, annoncé le 13 avril. Pas de tracklisting, juste la cover où on le voit sur un fond bleu, un masque sur le visage, preuve que le rappeur de Cleveland n'avait peut-être pas prévu d'agir aussi vite mais que le confinement, la quarantaine et l'épidémie de coronavirus qui fait des ravages aux Etats-Unis l'ont peut-être poussé à envoyer son projet en avance. On le saura peut-être plus tard s'il se décide à communiquer un peu plus.

Toujours est-il que durant cette période si particulière, les artistes essaient dans la mesure du possible de continuer leurs activités et de distraire les gens de la monotonie du confinement. Certains font des lives Instagram, d'autres envoient des inédits ou des clips, DaBaby, lui, sort un album en entier, sans doute y trouvera-t-on un reflet de ce que nous sommes en train de vivre. On le saura vendredi 20 avril.