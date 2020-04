Rachelle Allison, féministe avec "Fanm Sé Dyab" !

Découvrez le nouveau titre de Rachelle Allison !

Rachelle Allison est une jeune artiste basse-terrienne passionnée par le chant depuis sa tendre enfance. Elle exploite ses talents et son art pour parler d'amour, de son île mais surtout pour célébrer et honorer la femme. En 2012, elle fait ses premiers pas dans le monde de la musique grâce à ENIGM, un groupe d'artistes qu'elle forme à l'aide de ses amis. C'est grâce à des featurings tels que "Tension" (Saik) ou encore "Boom" (Pompis) que Rachelle Allison gagne en audience et se fait connaître du grand public. Avec son dernier EP "Esquisse", Rachelle Allison a su mettre le feu aux poudres grâce à des sonorités harmonieuses et entraînantes. Un projet sur lequel l'artiste guadeloupéenne nous propose de nombreuses collaborations dont Yung Feez, Alek, Lorenz, Méryl et plus encore.

Après avoir sorti son titre "Anmwé", Rachelle Allison revient aujourd'hui avec "Fanm Sé Dyab", en créole "les femmes sont le diable". Une expression souvent utilisée par les hommes pour qualifier le sexe féminin de nocif voire maléfique. Sur un rythme dansant, l’artiste dénonce les jugements négatifs de la société lorsqu’une femme décide d’entreprendre quelque chose avec un homme. Rempli de force et d'énergie, dont Rachelle Allison a le secret, "Fanm Sé Dyab" est un titre profondément féministe. Si les revendications de la jeune femme restent sérieuses et engagées avec ce morceau, Rachelle Allison ne perd pas pour autant de vue son objectif, vous faire danser. C'est ce qu'elle a d'ailleurs fait avec la sulfureuse Bamby, par laquelle elle a été invitée à se produire lors d'un show. Les deux artistes ont offert une prestation plus que sensuelle à leur public ! Leur prestation très sexy est disponible ici ! Et ses collaborations ne s'arrêtent pas là, puisqu'un featuring bouillant avec Jok'air a été annoncé par le rappeur dans sa web-série "Jok'Air Worldwide". Le fruit de leur rencontre musicale arrive très prochainement sur les ondes, une affaire à suivre !

Et vous, plutôt ange ou démon ? Pour le savoir, écoute "Fanm Sé Dyab" ici ! Le titre est également disponible sur toutes les palteformes de streaming.