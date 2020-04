PNL et Niska : leurs tournées reportées

Voici les nouvelles dates.

Alors que le président Emmanuel Macron a pris la parole lundi soir pour expliquer que le déconfinement se ferait, sous conditions, à partir du 11 mai pour les particuliers, il a aussi précisé que les regroupements restaient interdits et que les restaurants, bars et salles de spectacles resteraient fermés jusqu'à nouvel ordre. Les organisateurs de concerts et les artistes qui avaient prévu des dates ont donc eu l'obligation de s'adapter. PNL vient d'annoncer de nouvelles dates durant l'hiver 2021 histoire d'être sûr que tout sera reparti tandis que Niska a reporté son concert à l'AccorHôtels Arena prévu le 21 avril prochain.

C'est tout d'abord PNL qui a reporté la totalité de sa tournée. Rassurez-vous si vous aviez des places, elles restent valables pour la tournée qui aura finalement lieu au mois de février 2021. Ademo et N.O.S l'ont communiqué eux-mêmes à leurs fans sur Twitter.