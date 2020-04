Sadek : un label et une première signature

Sadek met les bouchées double !

Depuis qu'il a été libéré de prison et qu'il est revenu se confiner chez lui, Sadek a clairement décidé de ne plus perdre de temps. Il y quelques jours, il envoyait un inédit bien énervé et voici maintenant qu'il annonce la création de son propre label sur lequel il a déjà signé son premier artiste !

Il était tard dans la nuit ou tôt le matin (très tôt) quand Sadek a annoncé qu'il se lançait dans un nouveau défi avec la création de son label qui s'appellera Lebara Music, une référence à un opérateur de téléphonie mobile comme il l'a écrit sur Twitter. Et comme il est très très chaud à propos de son nouveau projet, il donne aussi une adresse mail afin que les artistes qui ont envie de travailler avec lui puissent se faire connaître et envoyer leurs coordonnées et leurs démos.

Bonne journée a tous (tes)la famille j'ai monter mon propre label @Lebaramusic ceux(celles) qui veulent nous rejoindre une seule adresse Lebaramusic@gmail.com #AimonsNousVivants — sadek (@Sadekniuum) April 14, 2020 Et s'il taggue également le compte Twitter de sa nouvelle structure, ce n'est pas du tout un hasard ou une coquetterie, mais bien parce qu'on y trouve une autre information d'importance si on clique dessus. Lebara Music officialise en effet sa première signature. Il s'agit du rappeur originaire de Montreuil Max Paro, déjà auteur de plusieurs sorties remarquées. @max_paro premier Artiste signé sur le label la famille , partagez ça à fond laissez nous vos impressions ❤️????



https://t.co/dvB77E6Cwk — Lebara music (@LebaraMusic) April 14, 2020

D'ailleurs, ce n'est pas sans doute pas un hasard sur les deux artistes partageait un feat en début d'année 2020 sur le titre "Baccardi". C'est en tout cas la preuve que la connexion est sérieuse !