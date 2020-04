Q-Tip annonce trois albums !

Une belle façon de fêter son anniversaire.

Q-Tip a célébré son anniversaire le 10 avril dernier. Au cours du live qu'il a balancé sur Instagram pour fêter ses 50 ans, le rappeur de A Tribe Called Quest a dévoilé les titres des trois albums sur lesquels il travaille. C'était son anniversaire mais c'est lui qui nous a fait un cadeau !

Les trois albums s'appeleront donc "AlGoRhythms", "Riotdiaries" et "The Last Zulu".

Il a poursuivi en donnant les noms des projets, "AlGoRhythms", "Riotdiaries" et "The Last Zulu" avant de conclure son message avec la phrase suivante : "Merci, si Dieu le veut, je vous accompagnerai bientôt."

Q-Tip n'a pas donné plus de détails mais on sait que cela fait quelques années qu'il parle de "The Last Zulu". Les deux autres projets devant certainement être de nouvelles directions sur lesquelles travaille le rappeur de A Tribe Called Quest qui n'a rien sorti en son nom depuis 2009 et l'album "Kamaal The Abstract" tandis que le groupe new-yorkais a mis en bacs "We Got It from Here… Thank You 4 Your Service" en 2016.