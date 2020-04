RZA et DJ Premier se sont affrontés lors du battle de prods

C'était une vraie leçon d'histoire !

Hier soir avait lieu la très attendue battle sur Instagram Live entre deux des plus géniaux producteurs de hip-hop de l'histoire, DJ Premier et RZA. Evidemment, c'était un événement dans le monde du rap et il y a avait déjà plus de 90 000 personnes présentes alors que la diffusion avait commencée depuis à peine deux minutes. RZA n'est arrivé que quelques minutes plus tard, victime, semble-t-il, de problèmes techniques. Mais cela n'a pas empêche les deux duettistes de mettre le feu !

Résultat, ce sont près de 200 000 personnes qui ont suivi cette battle amicale, car c'était surtout une occasion de faire du bien à nos oreilles. Et fans comme stars l'ont bien compris puisqu'on a vu se joindre au flux des artistes comme Drake, Eric B., Killer Mike, DJ Numark, Cut Chemist, Shaquille O’Neal, Black Thought, Questlove, Alchemist, Nas, Pos de De La Soul, Joe Budden, Just Blaze, DJ Jazzy Jeff entre autres...



RZA et DJ Premier avait prévu de mixer 20 titres chacun. C'est le membre du Wu-Tang Clan qui a ouvert les débats avec "Liquid Swords" de GZA, ce à quoi Primo a répliqué avec "A Million & One Question" de Jay-Z. Primo a ensuite dégainé les classiques avec des titres de Nas, MOP, Gang Starr, Biggie, Royce Da 5'9", ce genre de saletés. Mais RZA ne s'en est pas laissé compter en envoyant des morceaux classiques du Wu-Tang, et il y en a un paquet, mais aussi des morceaux solos de Method Man ou Raekwon par exemple. La violence à l'état pure...

Mais plutôt de vous raconter le déroulement des opérations, on va plutôt vous laisser le vivre. La qualité n'est pas folle mais on remercie quand même l'internaute qui a eu l'intelligence d'enregistrer ce moment d'histoire parce que c'est vraiment du LOURD !