Sadek signe son retour avec un inédit.

La carrière de Sadek repart !

Libéré de prison depuis quelques semaines, Sadek a quitté son établissement pénitentiaire pour aller se confiner chez lui dans son 93. Alors même si quelque part, il est toujours enfermé, le rappeur de Neuilly-Plaisance n'est pas resté à ne rien faire, c'est du moins ce que l'on comprend avec la vidéo qu'il vient d'envoyer sur les réseaux sociaux. Surtout, avec cet extrait, il montre bien qu'il a de nouveau le moral après avoir annoncé la fin de sa carrière lors de son arrestation.

A part un tweet annonçant sa sortie, Sadek était resté très discret depuis qu'il avait quitté le centre pénitentiaire dans lequel il était enfermé après sa bagarre à Lyon. Aujourd'hui, il rompt le silence avec la mise en ligne d'un morceau inédit qu'il a balancé sur les réseaux sociaux. En mode très énervé, Sadek profite des applaudissements qui retentissent chaque jour à 20h pour remercier le personnel soignant pour ouvrir sa vidéo avant de se rendre dans une autre pièce et d'envoyer le son. Et c'est parti pour un bon freestyle de presque deux minutes dans lequel on comprend que Sadek expulse une certaine colère, une certaine rage. Et s'il ne revient pas explicitement sur sa situation, les références à son actualité judiciaire et à l'actualité tout court sont nombreuses. En tout cas, il est loin du désespoir suite à son arrestation quand il pensait que sa carrière musicale était terminée.