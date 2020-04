Nekfeu : sa chaîne réapparaît sur YouTube

La retraite n'est pas encore pour tout de suite.

Il y a quelques jours, Internet était en émoi. En effet, le jour de ses 30 ans, la chaîne YouTube de Nekfeu disparaissait des écrans donnant un écho différent à la phrase du rappeur de 1995 : "J'partirai sans notes argumentées, devenir mature il est grand temps, j'me vois posé à 30 ans". La fermeture de la chaîne du membre de l'Entourage faisait naître les pires doutes chez les fans du rappeur pour qui cela ressemblait à une fin de carrière. Or, sans bruit, la chaîne est réapparue. Alors, mauvaise manip' ou coup de com' ? Difficile de trouver une réponse...

Nekfeu est comme PNL, moins il parle, mieux il se porte. Mieux, moins, on le voit, mieux il se sent. Car c'est bien ça qu'on comprend dans le documentaire "Les étoiles vagabondes". Nekfeu ne vit plus en France. On ne sait pas où il s'est établi mais sa maîtrise du japonais est quand même assez exceptionnelle pour que cela ne nous donne pas une idée. Toujours est-il que, ne donnant pas d'interviews, ayant quitté tous les réseaux sociaux, il faut bien continuer à garder son nom dans l'actu. Pour cela, chacun sa méthode. Booba clashe, Nekfeu disparaît. La preuve, on est en train de faire un article sur le retour de sa chaîne YouTube...

Evidemment, personne du côté du rappeur n'a fait de commentaires, ni lui, ni ses proches, laissant ouvert le champ des possibles, du problème lié à la plateforme à une stratégie mûrement réfléchie. Toujours est-il que cela a remobilisé ses fans qui vont pouvoir respirer. Leur idole n'a pas encore complètement disparue. Du coup, tous ses clips, solos, avec L'Entourage, 1995 ou le S-Crew sont revenus en place. L'occasion de se réécouter quelques titres afin, qui sait, une nouvelle disparition ?