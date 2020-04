Juice Wrld : bientôt un album posthume ?

Juice Wrld est décédé le 8 décembre 2019 en laissant un grand vide dans le monde du rap américain. Mais il aurait aussi laissé des centaines d'inédits que ses proches envisagent d'exploiter. C'est en tout cas ce qu'annonce Lil Bibby, mentor et proche du rappeur, dans un commentaire sous une ancienne vidéo les montrant tous les deux. Il explique que "ça arrive bientôt".

Lil Bibby a posté sur Instagram une vidéo le montrant avec Juice Wrld dans un aéroport. Bibby est debout sur le skate-board de son pote tandis qu'ils discutent. Ce n'est pas tant la vidéo qui intéresse les fans, ni la phrase qui l'accompagne que ce que dis le rappeur dans la section des commentaires quand il écrit que "l'album arrive bientôt".

Lil Bibby est en effet un des cadres de Grade A Productions, le label sur lequel Juice Wrld était signé. Ce n'est pas la première fois qu'il mentionne un possible album posthume de Juice. En février, il avait déjà expliqué sur Twitter qu'il essayait d'avoir Franck Ocean sur ce projet.

Gotta get Frank Ocean on this Juice album ???????????? — Lil Bibby (@LilBibby_) February 25, 2020

Juice Wrld aurait laissé des centaines de titres inédits derrière lui. Il faut dire qu'il était jeune et au début de sa carrière, il a dû donc beaucoup travailler avant de sortir ses projets. Espérons juste que si effectivement il y a des albums posthumes qui sortent, ils respecteront sa mémoire et son rap et ne soient pas des disques sortis uniquement dans le but de faire de l'argent.