Dr. Dre : "The Chronic" débarque enfin en streaming !

Il était temps !

Si vous êtes fans de Dr. Dre ou de rap West Coast, vous avez déjà dû vous en rendre compte, "The Chronic", le premier album de notre bon docteur n'était pas disponible sur les plateformes de streaming. Cette "erreur" sera bientôt réparée et le classique de Dre va intégrer les services de streaming le 20 avril, le jour "saint" des amateurs de fumette. Un symbole fort !

Evidemment, c'était sans doute à cause d'une histoire de droits et d'argent que "The Chronic" ne se trouvait pas sur les plateformes de streaming. Mais la société Entertainment One qui possède désormais l'ensemble du catalogue du label de Suge Knight, Death Row, sur lequel est sorti ce disque, a décidé de rendre accessible en streaming le mythique album. En effet, cet opus honoré récemment par le Congès américain comme étant un "enregistrement significatif" digne de figurer dans la National Recording Registry qui se veut être "la liste de lecture évolutive du paysage sonore américain" devrait enfin être accessible au plus grand nombre.

Le public y aura donc accès le 20 avril, une date symbolique. Selon les propos de Chris Taylor, président mondial de Entertainment One, Music & Live, ce sera une nouvelle occasion pour les fans "de célébrer ce qui est devenu une fête nationale." Il a aussi ajouté que "travailler avec le catalogue Death Row, c'est comme travailler avec des enregistrements légendaires d'Elvis, Chuck Berry et des Beatles. Ce sont des morceaux d'histoire qui devraient être écouter par tous les mélomanes."

"The Chronic" est officiellement sorti le 15 décembre 1992 via Death Row Records. L'album contient des apparitions de Snoop Dogg, Daz Dillinger, Kurupt, Nate Dogg, Warren G, Lady of Rage, D.O.C, RBX.

On n'ose croire que vous ne l'avez jamais écouté mais si jamais ce n'est pas le cas, réjouissez-vous d'avoir bientôt ce classique sur votre plateforme préférée !