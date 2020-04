Tory Lanez : "Quarantine radio" repart sur Instagram !

Tory Lanez est de retour !

C'est vraiment une belle journée pour Tory Lanez. Alors que son dernier projet "The New Toronto 3" vient juste de sortir, l'artiste canadien a aussi obtenu l'autorisation de refaire des lives sur Instagram et donc de poursuivre son émission "The Quarantine Radio". Vraiment, ce sont de bonnes nouvelles.

Tory Lanez est sans doute l'artiste à qui le confinement profite le plus. Son émission, diffusée en live sur Instagram, "The Quarantine Radio" fait un carton et a même battu un record historique quand il a accueilli Drake. Mais, dans ce show, il y a aussi des concours de twerks et beaucoup de femmes peu vêtues. Evidemment, Instagram, très à cheval sur ce genre de choses, n'a pas apprécié et a interdit à l'artiste canadien de faire des lives pendant une semaine. Une décision mal comprise par Lanez et ses fans, à tel point que le directeur de l'application a dû s'expliquer en personne.

"Sur quelques-uns de ces lives, il y avait de la nudité, nous avons donc dû les arrêter. Nous devons tous respecter les règles sinon cela ne sert à rien d'en avoir ! Mais je suis fan de Tory Lanez et sa 'Quarantaine Radio" alors j'espère son retour pour bientôt, mais sans nudité..."

Or, Instagram a assouplit sa position et l'a autorisé à repartir et à refaire son émission ! Quand Tory Lanez l'a annoncé dans un post sur la même application, son enthousiasme faisait plaisir à voir ! Si on en croit ses dires, il a envoyé son projet "The New Toronto 3" aux dirigeants de l'application et ils l'ont trouvé "tellement bon" qu'ils ont décidé de rétablir ses possibilités à faire des lives ! "Nous sauvons 'Quarantine Radio'" a-t-il exulté. Bon, la réalité, c'est qu'il a certainement dû négocier avec Insta et faire des concessions. Mais le résultat est là.

Restez branchés, Tory Lanez est reparti !