Dinos annonce un EP surprise !

Il sortira le 10 avril.

Les artistes sont nombreux à se mobiliser durant cette période si particulière du confinement. Chacun a à sa manière cherche à rompre la monotonie de la quarantaine. Dinos, lui, le fera en musique. Il vient en effet d'annoncer la sortie d'un EP ce vendredi 10 avril, intitulé "Taciturne, les inachevés".

Alors que son album "Taciturne" est sorti le 29 novembre 2019, Dinos, lui aussi freiné par l'épidémie de coronavirus comme une majorité d'artistes, pas de tournée ni de showcases, pas de studio etc, a décidé de ne pas rester à rien faire chez lui, à seulement passer ses journées à mater des séries. Alors, il a repris des titres qui n'avaient pas été retenus pour figurer sur le tracklisting de "Taciturne", sans doute les a-t-il retravailler un peu afin d'en faire un EP pour offrir du bon son au public et ainsi briser un peu la routine du confinement. Il avait déjà sorti quatre morceaux bonus le 24 janvier dernier et cette fois, ce sera carrément un EP de dix titres qui s'appelle "Taciturne, les inachevés".

C'est sur Twitter que le rappeur a fait cette annonce, simplement, sans tambour ni trompette, qui n'a pas manqué de réjouir ses fans et les amateurs de rap français. Rendez-vous donc dès ce soir au minuit pour les plus acharnés sur les plateformes de streaming ou demain matin pour ceux qui dorment un peu !