Maes annonce une tournée des Zéniths !

Il ajoute de nouvelles dates à sa tournée !

L'année 2020 aurait dû être celle de Maes. Avec son album "Les derniers salopards", il avait tout emporté sur son passage et tout cela devait l'amener à la consécration d'un concert à l'Olympia le 10 avril. Mais à cause de l'épidémie de coronavirus et du confinement, tous les concerts du rappeur de Sevran ont été reportés.

Alors, conscient qu'il est très attendu, Maes n'a pas fait les choses à moitié et a décidé avec son tourneur d'ajouter des dates à celles déjà prévues et surtout d'envahir le Zénith de Paris et non plus l'Olympia. Et les nouvelles dates qu'il a annoncées concernent aussi des Zéniths comme à Nantes ou à Dijon ou des salles de même capacité comme le Dôme à Marseille ce qui fait que Maes peut s'enorgueillir de proposer une véritable tournée des Zéniths !

Voici la liste des nouvelles dates programmées :

Le 15 octobre 2020 à la Galaxie d'Amnéville

Le 21 octobre 2020 au Zénith de Nantes

Le 22 octobre 2020 au Liberté de Rennes

Le 28 octobre 2020 au Zénith de Paris - La Villette

Le 30 octobre 2020 à l'Arkéa Arena de Bordeaux

Le 31 octobre 2020 au Palais Nikaïa de Nice

Le 14 novembre 2020 au Zénith de Dijon

Le 15 novembre 2020 au Dôme de Marseille

Alors, si vous n'avez pas pu voir Maes ce printemps, pas de panique, il passera forcément près de chez vous !