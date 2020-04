Future : indiscrétions sur "Life is Good"

Future est en couverture du magazine américain XXL pour une interview fleuve faite avant le confinement. Evidemment, la première question porte sur son nouveau projet, "Life is Good".

Future est un rappeur très actif, on a l'impression qu'il est tout le temps en train de travailler ou de sortir des projets. La journaliste de XXL, Vanessa Satten, a néanmoins pu avoir du temps avec le rappeur originaire d'Atlanta qui se livre sur plusieurs sujets notamment celui qui intéresse tous les auditeurs de rap, son nouvel album "Life is Good"

"'Life is Good'. Il s'agit de la vie, d'être bon et de l'apprécier à sa juste valeur. Il y a tant de tragédies et de catastrophes qui se passent dans le monde (l'interview a été faite avant le confinement, NDLR). Il faut profiter de la vie tant vous êtes en vie. En vous réveillant, en respirant, il faut tout absorber et être reconnaissant pour chaque instant passé sur cette terre, chaque instant que vous vivez. Aujourd'hui, c'est mon état d'esprit. 'Life is Good' c'est aussi un état d'esprit. Il s'agit simplement d'être en vie et quoi qu'il se passe, en bien ou en mal, savoir que la vie est précieuse. On n'a qu'une vie, il s'agit d'en profiter au maximum [...] C'est le message positif que je veux avoir et envoyer."