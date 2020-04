Rim'K : la constance du haut niveau

Rim'K sort un EP, "Midnight" le 10 avril.

Rim'K a pris tout le monde par surprise ce matin en annonçant son EP "Midnight" pour le vendredi 10 avril. Le clip "Valise" avec SCH et Koba LaD était en fait le premier extrait de ce projet inattendu. 22 ans après ses débuts, l'ancien du 113 est toujours au niveau...

Il y a une chose de remarquable dans la carrière de Rim'K, c'est la façon dont il a su s'adapter pour rester performant depuis des années, depuis 1998 exactement et sa première apparition sur un morceau. 22 ans plus tard, ils ne sont pas si nombreux à être toujours à ce niveau dans le game et avoir l'âge du Tonton. Mais Rim'K a su montrer que son écriture et son rap pouvaient se confondre avec toutes les modes. Quand elle a été au rap hardcore, il a été hardcore. Quand c'était la trap qui était sur le devant de la scène, il a fait de la trap. Et à chaque fois, personne, absolument personne, ne pouvait dire que ce n'était pas bien. S'il n'est plus le gros vendeur qu'il a été pendant des années, chacun de ses projets n'a pas à rougir de la concurrence. La preuve, c'est que, comme Alonzo, il sait parfaitement comment s'entourer pour viser juste. Si le rappeur de Vitry-sur-Seine invite SCH et Koba Lad (qui doit avoir une vingtaine d'années de moins que lui), ce n'est pas par hasard. D'une part, c'est pour montrer aux jeunes qu'il a toujours le niveau mais c'est aussi une bonne occasion de s'entourer de ce qui se fait de mieux dans la jeune génération. Un calcul win-win comme ont dit aujourd'hui. Et surtout, il y a encore deux autres invités au tracklisting de "Midnight" dont on ne connaît pas le nom mais dont on est à peu près sûr que ce sera du lourd ! Rappelez-vous que la dernière fois qu'il a fait un gros feat, c'était le titre "Air Max" sur le projet "Mutant" avec ni plus ni moins que Ninho. Ne vous inquiétez pas pour Rim'K, c'est un véritable caméléon toujours là où on ne l'attend pas. La preuve avec la sortie de "Midnight" ce vendredi 10 avril.