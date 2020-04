Young Thug et Chris Brown travaillent sur une mixtape commune

Un projet alléchant !

Après avoir dévoilé lui-même un feat avec Dadju qui vise à une exposition majeure en France et à l'international, Chris Brown n'en finit plus de faire des annonces incroyables. L'une des des dernières a été faite sur Instagram, le réseau du confinement à n'en pas douter. Dans celle-ci, il explique qu'il met la touche finale à une mixtape commune avec Young Thug.

Aujourd'hui, il faut savoir lire les réseaux sociaux pour avoir des informations. Des fois, c'est assez simple, comme dans le cas de Chris Brown qui a écrit dans une de ses stories Instagram qu'il terminait une mixtape commune avec Young Thug. Une affirmation confirmée par Thugger qui reposté cette annonce.

Inutile de traduire, le texte est très simple et plutôt intéressant ! Si les deux artistes se sont déjà retrouvés sur des titres, ils n'avaient jamais jusqu'à maintenant travailler uniquement tous les deux. Et pourtant, c'est un format dans lequel ils ont déjà tous les deux évolué par le passé. On se souvient que Breezy avait sorti deux albums communs avec Tyga tandis que Young Thug s'est associé à Futur pour la mixtape "Super Slimey". Mais c'est la première fois que les deux artistes uniront leurs talents pour un projet qui les concerne tous les deux. Si aucune date n'a été annoncée, la story de Breezy a créé une grosse attente parmi les fans de rap, toujours intéressés par des projets aussi ambitieux.

On peut déjà avoir une idée de ce que ça donne sur ce titre sur lequel on retrouve à la fois Future, Chris Brown et Young Thug, "High Ends".