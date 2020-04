Lloyd Banks de retour ?

L'ancien du G-Unit est en studio.

Lloyd Banks a vécu un âge d'or à l'époque du G-Unit avec 50 Cent et Tony Yayo. Depuis, mis à part 50 Cent qui a réussi sa reconversion comme producteur de vodka et de télévision - les deux ne sont pas incompatibles, Lloyd Banks avait disparu des radars. Jusqu'à une interview il y a quelques mois dans laquelle il déclarait que il qu'il fallait être réaliste, "plus personne ne s'intéresse à Banks désormais". Il faut croire qu'il avait tort et que les messages et autres témoignages qu'il a dû recevoir après qu'il ait dit cette phrase ont eu un effet positif sur un rappeur que l'on sentait démotivé. En effet, il vient de poster une image sur laquelle on le voit en studio. Lloyd Banks est-il sur la voie du retour ?