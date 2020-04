Migos : une mixtape spéciale quarantaine ?

Avant "Culture III" ?

Alors qu'on attend toujours avec impatience "Culture III", les membres de Migos, très pris ces derniers temps par leurs carrières solos respectives pourraient quand même lancer un projet durant cette période de confinement. Il s'agirait d'une mixtape justement intitulée : "Quarantine". C'est en tout cas qu'a annoncé Quavo durant un live sur Instagram.

Le rappeur de Migos a indiqué que les membres du groupe travaillaient à la réalisation de leurs projets durant cette période de confinement et que chacun avait repris le chemin du studio (façon de parler, évidemment). Une mixtape serait même prête à être balancée tandis que le travail sur "Culture III" avance bien.

"Une mixtape 'Quarantine' juste pour vous faire patienter. Et ensuite, "Culture III". Quand tout ça sera terminé. Vous êtes d’accord avec ça ? Parce qu’on est prêt à le lâcher. Le plus tôt possible. Une mixtape Migos originale ! Retour aux premiers jours !"

Pour le moment, évidemment, on attend toujours surtout qu'on n'a rien entendu de nouveau chez Migos depuis un moment et que rien n'a pour l'instant filtré d'un éventuel nouveau projet. Pourtant, on a envie d'y croire. Car il y a quelques jours, Quavo avait déjà évoqué le fait que le trio travaillait, afin de mettre à profit cette période de confinement.

"Nous sommes en quarantaine au studio et on essaie de simplifier nos déplacements du point A au point B, de la maison au studio. Nous passons la plupart de notre temps en studio à travailler sur notre album 'Culture III', à revenir à la maison pour jouer aux jeux vidéo, avant de retourner au studio."

Alors bientôt du nouveau son du côté de Migos ? On l'espère !