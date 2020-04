Nekfeu : la stratégie du silence

Sa chaîne YouTube a été supprimée...

Hier, on apprenait que la chaîne YouTube de Nekfeu n'existait plus. Elle a été purement et simplement supprimée. Le rappeur de 1995 déjà absent des réseaux sociaux, s'enfonce toujours un peu plus dans le silence. Mais après tout, a-t-il besoin d'autre chose ?

A l'instar de PNL, Nekfeu a fait du silence et de l'absence une nouvelle stratégie de communication. Rappelons que "Cyborg" est sorti par surprise alors qu'il était sur la scène de l'Accorhotels Arena et que "Les étoiles vagabondes" ne sont devenues un album qu'une fois le film dans les salles. Pourtant, cela n'a pas empêché ses deux projets d'être certifiés diamant comme l'avait été "Feu" avant eux. La preuve que promotion ou pas, interviews ou pas, le succès de la musique du Fennek est le même. Alors, Nekfeu a été plus loin dans son idée de se couper du monde, de se retirer du star-system qu'il ne semble pas apprécier. C'est assez criant dans le documentaire "Les Etoiles vagabondes". On le sent à la recherche d'une paix qu'il ne trouvera pas en France. Dans le film, on voit bien que dès qu'il à Paris, il est sollicité en permanence et que l'homme sinon l'artiste a besoin de calme et ce n'est absolument pas un hasard si l'album a été fait en Grèce, au Japon et aux Etats-Unis. Là-bas, Nekfeu est juste Ken. Un homme parmi les autres. Et alors, ses paroles dans le titre "1er rôle" résonne de façon prémonitoire : "J'partirai sans notes argumentées, devenir mature il est grand temps, j'me vois posé à 30 ans".

Après, les clips de Nekfeu sont toujours visibles et il ne faut pas exclure un autre coup de com'. Mais les fans du rappeur parisien, eux, ont plus de craintes. Ils sont nombreux à spéculer sur une fin de carrière de la part de Nekfeu. 30 ans, trois disques de diamant, un film, une carrière d'acteur, ça se tient aussi. Mais que va-t-il faire ? Car il n'a que 30 ans et sa vie est très loin d'être terminée.

Toujours est-il que Nekfeu a décidé d'être cohérent avec lui-même et que sa discrétion passe devant tout le reste.