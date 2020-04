Drake : "Toosie Slide" est déjà un tube

L'inédit de Drake est un hit sur TikTok.

Si Drake sort le titre inédit "Toosie Slide" en plein confinement, ce n'est pas tout à fait un hasard. Une partie de ce morceau est déjà virale et même devenu un tube sur TikTok, la plateforme qui se place de plus en plus comme le hitmaker du rap.

On pense vraiment que, parmi tous les réseaux sociaux, ce sera TikTok qui sortira renforcé de cette si bizarre période. En effet, il semble bien que ça soit sur cette plateforme que les plus jeunes aient décidé de passer leur temps afin d'occuper leurs trop longues journées de confinement. Megan Thee Stallion a vu deux morceaux de son projet "Suga", devenir des tubes grâce à TikTok, un titre de Wiz Khalifa paru en 2017 y vit une seconde jeunesse. Drake n'a pas échappé au phénomène ! S'il sort le morceau "Toosie Slide" aujourd'hui, c'est parce que c'est déjà un véritable tube sur TikTok et qu'il s'assure ainsi l'adhésion des millions de tiktokers et ne prend ainsi aucun risque commercialement parlant. Après, donner le titre entier, c'est aussi une façon de remercier tous ceux qui en ont fait un hit ! Car, après qu'un extrait de ce single, "Toosie Slide" ait été diffusé sur le Web, les vues TikTok ont explosé grâce aux vidéos où les gens dansaient sur la chanson. Drake, qui est un très bon communiquant, ne s'y est pas trompé puisqu'il a lui-même partagé une vidéo sur laquelle il danse sur son propre titre avec des amis.