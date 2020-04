Da Uzi, Thundercat, Twinsmatic : les sorties de la semaine

Voici les sorties de disques de ce vendredi 3 avril.

Epidémie de coronavirus oblige, en ce premier vendredi d'avril 2020, il y a certainement moins de projets que prévus qui sont de sortie. L'industrie musicale étant fortement ralentie par le confinement et la quarantaine. Mais cela n'empêche pas certains artistes de continuer à travailler presque comme si de rien n'était ce qui nous permet, encore aujourd'hui, d'avoir un choix électique d'albums à notre disposition.

Thundercart - "It Is What Is"

Thundercat n'est pas seul dans ce dernier projet. Il est (très) bien accompagné tout au long des 15 titres par Childish Gambino, Ty Dolla $ign, l'icône funk Steve Arrington de Slave, Steve Lacy et Lil B. Il en profite pour rendre un très bel hommage à Mac Miller sur le titre "Fair Chance". Thundercat met encore une fois en avant sa capacité à mélanger funk, R&B et jazz, ce qui souligne son talent à la fois de chanteur mais aussi de producteur et de bassiste.

Rod Wave - "Pray 4 Love"

Deuxième album pour Rod Wave en très peu de temps puisque son premier opus "Ghetto Gospel", produit par Kevin Gates est sorti en novembre 2019. Dans cette nouvelle livraison, le rappeur de Floride n'hésite pas à verser encore un peu plus dans l'introspection.

A$ap Twelvyy - "Before Noon"

Le deuxième album du membre du crew A$ap Mobb comprend 14 titres dont des collaborations avec A$AP Ant, Lunchbox, Billz Raw, Zay Nailer et Lago 2.0. C'est aussi son premier projet en indépendant après son départ de RCA.

Da Uzi - "Architecte"

L'album du rappeur de Sevran Da Uzi était attendu, le voici enfin ! Sur ce projet, il s'est très bien entouré puisqu'on note la présence de SCH, Maes, Alonzo, Imen Es et Mister You ou encore Ninho. Mis en lumière par le succès de sa mixtape "Mexico", Da Uzi n'a pas décidé d'attendre trop longtemps pour montrer que sa nouvelle place dans le rap français n'est pas usurpée comme on peut encore une fois le constater tout au long des 19 titres du projet. Une véritable confirmation !

Youssef Swatt's - "Poussière d'espoir"

Nouvel album pour le rappeur belge issu de la ville de Tournai. Ce projet a été entièrement réalisé par le producteur El Gaouli qui signe également toutes les musiques. Dans cet album, Youssef Swatt's donne une nouvelle orientation à son rap en alliant le fond et le forme et en explorant d'autres univers musicaux, plus mordernes, que ceux sur lesquels il a l'habitude de rapper.

Junior Bvndo - "Menace"

Quasiment un an jour pour jour après son premier projet, "Direct t'es refait", Junior Bvndo revient aux affaires avec la mixtape "Menace" sur laquelle on retrouve notamment les freestyles Boss qui lui ont permis de se démarquer ces derniers temps

Twinsmatic - "Atlas"

Cet album du producteur français qui a notamment travaillé avec Booba contient un bon nombre de collaborations comme Dinos, SCH, Koba LaD, 13 Block, Mister V, Dosseh et Ash Kidd. Il se présente comme une invitation au voyage et à l'évasion. Autant dire qu'il tombe à pic !