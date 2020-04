Rohff : ses révélations pour l'avenir !

Hier, Roh2f a levé le voile sur ses projets.

Il n'y a pas que les artistes américains qui font des Instagram Live. Si celui de Tory Lanez et Drake a battu le record de spectateurs, Rohff n'a pas été en reste. Il a profité de ce moment de partage avec ses fans pour faire des révélations sur son futur. Il a notamment annoncé des feats avec Dadju et Gims ! Le Padre du rap game avec deux des meilleurs chanteurs actuels, ça peut faire des dégâts. C'est d'ailleurs tout ce qu'attend le rappeur du 9.4.

Le premier invité du live de Rohff était Dadju justement, une connexion inatendue mais pas inintéressante. C'est Dadju qui, le premier, a mis le sujet d'une collaboration sur le tapis. "Maintenant, ce que moi je te dis, ce qui te manque, c'est Dadju au refrain frère ! Il te faut Dadju au refrain, qui vient et qui te fait un sale refrain", a-t-il dit en s'adressant à Roh2f. Evidemment, ce dernier ne s'est pas fait prier. "Tu viens, tu me fais un refrain : un classique". Il n'est sans doute pas loin de la vérité... Durant leur échange, les deux artistes ont aussi donné des informations sur un autre énorme featuring, Rohff et Gims ! "Même avec ton frère, avec ton frangin on doit tester un bail" a expliqué Rohff à Dadju. La seule hésitation entre les deux artistes concernerait le style du morceau : club pour qu'on l'entende partout ou "battle" pour un classique ?

Rohff a aussi annoncé qu'il continuait sur sa récente lancée et que vendredi 3 avril, il sortirait un nouveau single, "Tous à l'abri" qui ferait suite aux titres "#TCT" et "Solo". Il annonce carrément un "nouveau banger". Rien que le visuel vous donne une idée de l'ambiance....