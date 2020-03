Lil Uzi Vert veut continuer à sortir de la musique

This shit sound like the streets ????????

All Baby Pluto Vibes ????????. — BABY PLUTO ????☄️????® (@LILUZIVERT) March 31, 2020

Et pourtant, son album "Eternal Atake" est encore bien placé et on en parle toujours. Numéro 1 dès sa sortie aux Etats-Unis, il a aussi battu des records de streaming. Dans la foulée, il a aussi lancé la version Deluxe de son projet avec 14 nouvelles chansons ! Cette nouveauté a aussi été numéro 1 ! Lil Uzi Vert est super chaud, c'est une certitude. Et fort de son succès, il veut encore aller plus loin. Squatter 18 places du classement Hot 100 des singles ne lui suffit plus même si cet exploit n'a été accompli que par Drake, J. Cole et Lil Wayne. Il aura fallu l'arrivée de The Weeknd pour interrompre sa domination. A croire que cela ne lui suffit pas !