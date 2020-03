Hip-hop : les meilleurs documentaires musicaux sur Netflix

Idéal pour le confinement !

Netflix est une mine d'or pour beaucoup de choses. A part en cinéma où le choix est léger, la plateforme regorge de séries mais aussi de documentaires de qualité. On vous a listé les meilleurs documentaires musicaux à regarder durant le confinement.

LES ETOILES VAGABONDES

Ce film retrace la création du dernier album de Nekfeu, 'Les étoiles vagabondes". Il montre aussi un artiste en pleine réflexion, rempli de questions et de doutes. Cela peut paraître surprenant compte tenu de son succès, mais Nekfeu a eu du mal à écrire ce projet qui reste pourtant une de ses plus grandes réussites. A voir pour le côté créatif mais aussi humain.

LIL PEEP : EVERYBODY'D EVERYTHING

Avant sa mort tragique en 2017, Lil Peep était en pleine ascension et en passe de devenir une très grande star du rap. Ce documentaire retrace sa carrière depuis l'underground avec des interviews d'amis, de membres de sa famille et d'observateurs du monde de la musique.

TRAVIS SCOTT : LOOK MOM I CAN FLY

Vous rêviez de passer la plus belle année de la carrière de Travis Scott avec lui, dans les coulisses ? Les réalisateurs de ce documentaire l'ont fait pour vous. Le film se concentre sur la création de l'album "ASTROWORLD" tout en revenant sur ses débuts et son succès. On y a voit aussi un peu de sa vie de famille mais le film insiste vraiment sur son processus de création.

HOMECOMING : A FILM BY BEYONCE

Ce film retrace la performance de Beyoncé à Coachella en 2018. Il est complété par des images des coulisses et des commentaires de la chanteuse. Ce documentaire offre également de nouvelles perspectives sur la façon dont elle a réussi et dont elle s'est elle-même surprise.

RAPTURE

"Rapture" est une série documentaire sur le hip-hop datant de 2018 et produit par Mass Appeal, le label de Nas. Elle revient sur les artistes à succès d'aujourd'hui mais aussi sur les bâtisseurs qui ont construit le hip-hop pour le faire devenir ce qu'il est. Chaque épisode est une très grosse interview d'un artiste auquel s'ajoute des images de tournées, de sa vie privée. Tous ont le même désir : faire avancer les choses.

AMY

Ce documentaire sur Amy Winehouse est un des meilleurs documentaires musicaux que vous ne verrez jamais. Ce n'est pas pour rien s'il a obtenu un Oscar en 2016. Il raconte, à travers des images d'archives et des témoignages de proches, la carrière de la diva soul, de ses humbles débuts à sa fin tragique. On y parle de musique mais aussi de drogues et de comportements destructeurs. Car "Amy" n'est un panégyrique de la chanteuse, il explore aussi ses côtés obscurs, sans voyeurisme, mais sans concession. Essentiel.

HIP-HOP EVOLUTION

C'est aussi une série documentaire centrée autour d'entretiens des légendes vivantes du hip-hop comme Grandmaster Flash, Grandmaster Caz, Afrika Bambaataa, Russell Simmons et Kool Herc, dont les témoignage sont toujours précieux et enrichissants. Un véritable morceau d'histoire.



SAMPLE THIS

Si vous écoutez du rap, vous connaissez certainement le break d'"Apache" qui a été samplé dans plus de 500 titres. C'est la création de ce titre dont il est question ici. Ce documentaire superbe et nécessaire retrace son voyage à travers une série d'événements, y compris des assassinats qui ont changé le monde, avant de se terminer sur la piste de danse.

SURVIVING R.KELLY

Ce documentaire sur R.Kelly n'occulte rien de ses abus sexuels et donne la parole aux femmes qui se sont manifestées. Il explique aussi pourquoi et comment le chanteur a pu continuer pendant des années. Edifiant...

REMASTERED : THE TWO KILLINGS OF SAM COOKE

On est moins dans le rap mais Sam Cooke fait partie des inspirations essentielles du hip-hop. Le film retrace la vie, la carrière et surtout les combats pour les droits civiques d'un chanteur engagé, le tout raconté par des figures influentes de la musique soul comme Smokey Robinson, Dionne Warrick et Quincy Jones.

QUINCY

Un incontournable. Ce documentaire réalisé par la propre fille que Quincy Jones revient sur la vie et la carrière si riche et intense de son père, l'un des musiciens les plus influents du 20e siècle, de sa naissance dans la plus grande pauvreté à ses années comme musicien de Franck Sinatra avant d'être le producteur de Michael Jackson. "Quincy" brosse un tableau complet de Jones en tant que père, artiste, innovateur et pionnier de la musique.

WHAT HAPPENED, MISS SIMONE

Là encore, on n'est pas tout à fait dans le rap mais comment occulter une star de la chanson comme Nina Simone ? Capable de chanter du jazz, du R&B et du blues comme personne, Nina Simone est une légende musicale et une militante des droits civiques qui a changé à jamais le paysage de l'industrie de la musique.

MILES DAVIS : BIRTH OF THE COOL

Ce documentaire revient sur l'histoire d'une légende du jazz, parcourant à la fois la vie artistique et personnelle de Miles Davis grâce à des témoignages riches.

REMASTERED : WHO SHOT THE SHERIFF

Des documentaires sur Bob Marley, il y en a beaucoup. Celui-ci n'est peut-être pas le meilleur mais il revient sur la position du chanteur jamaïcain au centre d'un jeu politique qui le dépasse et qui lui vaut d'être la cible d'une tentative d'assassinat en 1976. Ce documentaire fait partie d'une série Netflix sur les crimes liés à la musique et montre combien la position de bob Marley était complexe et intenable.

FYRE : THE GREATEST PARTY THAT NEVER HAPPENED

Ce documentaire retrace le fiasco du Fyre Festival soutenu par Ja Rule imaginé pour concurrencer Coachella et qui est devenu un désastre et une des plus grandes escroqueries de l'histoire. Le film est très complet et compile notamment des anecdotes de proches du promoteur et des témoignages de ceux qui ont travaillé à sa construction dans les Bahamas.