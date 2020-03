2 Chainz annonce un album commun avec Lil Wayne

Comme beaucoup d'artistes, 2 Chainz utilise Instagram Live pour rester connecté avec son public. Lors de sa dernière session, il a donné une information d'importance, son album commun avec Lil Wayne sortira en 2020 !

On se souvient qu'en 2016, l'album "ColleGrove" réunissait déjà les deux artistes. Il y aura donc un "ColleGrove 2" comme l'a indiqué 2 Chainz lors d'une session live sur Instagram.

.@2chainz confirmed on IG Live that we will be getting ColleGrove 2 this year ???????? pic.twitter.com/eV16exZeyR — Young Money (@YoungMoneySite) March 27, 2020

Le premier volume comprenait beaucoup les contributions de gros producteurs comme Mike Will Made-It, TM88, Infamous, Zaytoven, Lil’ C, Metro Boomin, Ben Billions and London on da Track. Le disque était rentré directement numéro 4 au Billboard. Sa particularité c'est que bien qu'il s'agisse d'un projet commun, seul 2 Chainz avait été crédité puisque Lil Wayne se débattait dans des problèmes de label avec Cash Money et Birdman.

Cela faisait des années que les deux artistes évoquaient la possibilité de donner une suite à leur projet commun. Mais entre les soubresauts de leurs carrières respectives et surtout le fait que Lil Wayne ait été bloqué pendant longtemps par des problèmes de contrat et qu'il ait ensuite expliqué qu'il prenait sa retraite, le projet n'avait pas pu avancer. Aujourd'hui, il semble que les planètes soient enfin alignées pour que 2 Chainz et Lil Wayne aillent bout de leurs ambitions.