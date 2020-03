Damso surprend avec un inédit !

Il posté un nouveau titre sur YouTube !

On le sait, "QALF", le prochain album de Damso est la source de toutes les spéculations. Or, cette nuit, le rappeur belge vient de franchir un nouveau pas en publiant un titre inédit sur sa chaîne YouTube.

On le sait, les rappeurs n'ont pas tout à fait les mêmes horaires que les autres. Beaucoup travaillent la nuit. Est-ce pour cette raison que Damos a mis en ligne un titre inédit sur sa chaîne YouTube ce matin du samedi 28 mars à 6h ? Etait-il tellement satisfait du titre qu'il a absolument voulu le partager immédiatement avec son public ? Peut-être que ça, on le saura plus tard. En attendant, on ne peut que se féliciter de la décision du MC belge.

Cinq heures seulement après sa mise en ligne, le titre - qui n'a pas de nom - cumulait déjà plus de 170 000 vues mais on peut imaginer que ce n'est que le début.

La prod est construite autour d'une boucle de guitare et elle est assez lente. Cela n'empêche pas Damso de balancer quelques punchlines bien sales mais aussi de parler de choses très personnelles même si, au final, il se pose toujours autant de questions :

"Ce n'est pas ta vie, ce n'est pas le mienne. Pourquoi est-ce qu'ils veulent toujours que je foute la merde ?"

C'est comme s'il se rappelait sa vie d'avant, celle d'un mec pas tout à fait dans la norme mais qui a su s'en sortir alors que beaucoup cherchent à le ramener à cette triste réalité. Mais Damso, aujourd'hui, veut voir plus loin.

Econome dans sa communication, Damso est finalement un artiste discret. Tout juste avait-il consenti à expliquer qu'il était sur la fin de la conception de "QALF". Alors est-ce que ce morceau fera partie de son prochain album ? Impossible d'en savoir plus pour le moment mais si le reste du tracklisting est au niveau de ce titre, on peut s'attendre à un album très très lourd...

Ce n'est pas pour rien qu'hier, Gims lui faisait des compliments...