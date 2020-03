Hatik : sa popularité et ses streams s'envolent depuis "Validé"

Hatik est la nouvelle star !

Le succès de la série sur le rap français, "Validé" (plus de 6 millions de visionnages en seulement 5 jours...) profite à l'acteur-réalisateur Franck Gastambide mais aussi aux rappeurs qui tiennent les rôles principaux comme Sam's et Bosh. Mais celui qui en "profite" le plus c'est Hatik, flamboyant dans le rôle d'Apash. Depuis la mise en ligne de la série, sa côte de popularité comme ses chiffres de streams ont explosé.

Un exemple de cette nouvelle popularité ? Essayez de taper Hatik dans un moteur de recherche. Dans les premières références que vous verrez apparaître, outre les sites de rap qui n'ont pas attendu la série pour parler d'Hatik, vous verrez des médias comme Cnews, FranceInfo, Tele-Loisirs, GQ, Melty etc... Soit des médias dits généralistes qui dressent une couronne de louages (justifiés) à Hatik. "Validé" a fait du rappeur des Yvelines une véritable star.

L'autre conséquence, c'est que les chiffres de streaming concernant Hatik ont fait un bond spectaculaire. En cette période de confinement où on a peut-être plus le temps d'écouter de la musique, le rappeur de Guyancourt est passé de 200 000 auditeurs sur Spotify à 700 000 preuve de l'impact de la série sur sa carrière. Son compte Instagram enregistre environ 20 000 followers de plus par jour en ce moment !