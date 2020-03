Haristone voit "La Vie en Stone" !

Découvrez la nouvelle mixtape de Haristone !

Haristone, le jeune talent venu tout droit du 95, sort sa nouvelle mixtape "La Vie en Stone".

C'est après avoir participé à un concours de freestyles en 2015, organisé avec l'aide du rappeur Jul, que Haristone se fait remarquer. Il confirme par la suite son talent en dévoilant des titres comme "Sanji" ou bien "Petit Coeur". Entre rap et R&B, Haristone propose une identité musicale unique. Véritable couteau suisse, le jeune artiste est à la fois auteur, compositeur et interprète. Travailleur acharné, il enchaîne les projets. Son dernier EP intitulé "OFF", sorti en 2017, ne manque d'ailleurs pas de se faire remarquer. Trois ans plus tard, il effectue un retour attendu avec sa mixtape "La Vie en Stone".

Haristone nous offrait un billet direction les 80's avec "Overdose", titre extrait de sa mixtape "La Vie en Stone". Sur d'autres titres, il vous fera voyager dans les îles, avec des sonorités plus reggae. Cependant, Haristone conserve son ADN et n'oublie pas les thématiques qui lui sont chères. Des thématiques comme celles de la famille, qu'il évoque dans le titre "Petit Frère", ou celle de l'amour, dont il parle dans le morceau "Ciao Basta". A travers ces différentes couleurs musicales, la prise de risques est au rendez-vous pour Haristone et sa mixtape, "La Vie en Stone", en est l'aboutissement.

La mixtape "La Vie en Stone" de Haristone est disponible sur toutes les plateformes de streaming ici.