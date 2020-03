Comment TikTok est devenu le hitmaker du rap

Megan Thee Stallion, Lil Mosey, Doja Cat doivent leurs derniers tubes à TikTok.

TikTok. Vous en avez certainement entendu parler surtout si vous avez des adolescents dans votre entourage. Pourtant, vous ne savez peut-être pas ce que ce terme renferme. Il s'agit d'une application musicale appréciée par les plus jeunes. Mais, aujourd'hui, c'est aussi une machine à créer des tubes. C'est vrai pour le rap comme pour les autres musiques. Mais, le rap s'y prête particulièrement tant par ses beats que parce que c'est la musique numéro 1 chez les jeunes. Grâce à TikTok, Megan Thee Stallion a vu deux titres de son dernier album "Suga" devenir des tubes mondiaux. "Say So" de Doja Cat est un hit plantétaire grâce à TikTok également. Le dernier clip de Lil Mosey de "Blueberry Faygo" a été un must TikTok avant d'être clippé. D'ailleurs, le rappeur ne s'y est pas trompé puisqu'on retrouve dans sa vidéo de nombreuses TikTokers stars comme Addison Rae et Lil Huddy. "Someting New", un titre de 2017 de Wiz Khalifa vit une seconde jeunesse grâce à son exposition sur TikTok tandis qu'un jeune rappeur de 16 ans, The Kid Laroi a vu son morceau "Addison Rae" engranger plus de 500 000 lectures sur Spotify en moins de 24h le jour de sa sortir, tout ca grâce à TikTok... Les exemples sont nombreux et on pourrait les multiplier. Mais on s'est surtout attaché à essayer de décoder le phénomène.

C'est quoi TikTok ?

Pour bien comprendre, il faut d'abord revenir aux origines grâce à une défintion simple donnée par le blog Digimind .

En 2016, la start up ByteDance lance TikTok, une application qui permet de créer des vidéos de 15 secondes : l'utilisateur choisit une chanson puis se filme. En 2017, ByteDance rachète Musical.ly, une application similaire, précurseur, créée en 2014. Voilà pour l'aspect économique.

Sur TikTok, on peut donc poster des vidéos en play-back (lip- sync jusqu’à 60 secondes), filmer, monter et partager ses propres clips mais aussi ajouter des filtres, des stickers, des masques 3D (façon Snapchat). On s’y retrouve et on s’y mesure via des hashtags.

En 2019, TikTok revendiquait plus de 800 millions d'utilisateurs dans le monde, la grande majorité étant des 10-19 ans.

TikTok va être le réseau social à qui va profiter le confinement

Depuis le début de la quarantaine, TikTok enregistre des records de téléchargements. Du 16 au 22 mars 2020, l'application a été téléchargée plus de 2 millions de fois aux Etats-Unis soit une hausse de plus de 18% (source Music Business Worldwide) et plus de 5% à l'échelle mondiale. C'est dire le poids que TikTok est en train de prendre dans le monde et pourquoi les titres qui y deviennent virales sont ensuite des tubes planétaires en puissance...

Les exemples ne manque pas

Revenons sur les exemples dont on parlait en début d'article. "New Something" est un super titre de Wiz Khalifa en feat avec Ty Dolla $ign sorti en 2017. En ces temps où tout va très vite, il devrait être aux oubliettes depuis longtemps. Mais parce qu'il est devenu la musique d'un challenge de danse sur TikTok, il est revenu dans l'actualité musicale. Vous avez un doute ? Même la famille de Lebron James, coincée elle-aussi, s'est prêtée au jeu. Résultat, sans même que Wiz Khalifa n'ait rien à faire, le nombre de streams de son morceau a explosé ! Pourquoi ?